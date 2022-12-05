В Челябинске будут судить киллера, участвовавшего в переделе охранного бизнеса

Фото: СУ СК по Челябинской области

В Челябинске раскрыли покушение, совершенное киллером еще 14 лет назад. 39-летнего мужчину будут судить за убийство и покушение на убийство по найму.

Киллер поучаствовал в разборках владельцев частных охранных предприятий. В 2008 году хозяин ассоциации ЧОПов поссорился со своим заместителем. Заместитель уволился, открыл собственную охранную контору и принялся переманивать у бывшего шефа клиентов. Тогда бывший начальник решил «заказать» новоявленного конкурента.

— Мужчина подыскал исполнителя убийства – жителя Челябинской области, передал ему пистолет, а также всю необходимую информацию о потерпевшем, — рассказал старший помощник СУ Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков. — За совершение преступления заказчик передал исполнителю убийства легковой автомобиль.

Киллер подстерег свою жертву у дома № 378 по проспекту Победы. Он несколько раз выстрелил в главу ЧОПа, попав в ногу, спину и живот. Но врачи сумели спасти жизнь раненого.

Наемный убийцы скрывался больше десятка лет, но в итоге его все равно вычислили и задержали. Оказалось, что покушение на бизнесмена — не первый этап криминальной «карьееры» челябинца. В 2000-м году тот ножом убил мужчину в подъезде дома на улице 40-летия Победы. Будущему киллеру было тогда 17 лет, и на преступление н пошел не ради выгоды, а из неприязни к жертве.

Теперь уголовное дело челябинца передали в Курчатовский районный суд.

— В ходе расследования с обвиняемым заместителем прокурора области заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Добавим, заказчика убийства бизнесмена наказать не получится: он умер еще в 2012 году.

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