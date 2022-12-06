В Челябинской области начали выдавать полисы ОМС в отделениях МФЦ

Услуга доступна до конца года Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области специалисты страховых медицинских организаций будут до конца года оформлять полисы ОМС в отделениях МФЦ. Об этом сообщает региональный ТФОМС. Воспользоваться услугой могут также и те, у кого имеется медицинский полис старого образца.

— граждане с желтыми полисами ОМС могут обратиться в любую страховую компанию и оформить цифровой полис ОМС. В случае замены паспорта актуализировать данные могут и граждане с голубыми бумажными и пластиковыми полисами единого образца. Им необходимо обратиться в ту страховую компанию, которая им выдала полис, — сообщили в региональном ТФОМС.

Напомним, устаревшими являются полисы желтого цвета. Их не выдают уже более десяти лет. По данным областного Минздрава, полисами ОМС старого образца пользуются 150 тысяч южноуральцев. Однако в таких бланках могут содержаться неверные данные. Например, владелец получил по возрасту новый паспорт или сменил фамилию. По правилам, в таком случае нужно в течение месяца сообщить об изменении личных данных в страховую компанию, выдавшую полис ОМС.

Для замены страхового документа или оформления нового при себе нужно иметь паспорт, свидетельство о рождении и СНИЛС. Публикуем список с адресами МФЦ, где действует услуга.

— г. Челябинск, ул. Труда, 164: «АСТРАМЕД-МС» («АСТРА-МЕТАЛЛ») - 08,13,15,20,22,27,29 декабря с 12:00 - 16:00

— г. Челябинск, ул. Черкасская, 15: «АльфаСтрахование-ОМС» -пн. - пт. с 10:00 - 18:00

— г. Магнитогорск, ул. Зеленый Лог, 32: «АльфаСтрахование-ОМС» - пн. - вт. с 09:00 - 18:00;

— г. Магнитогорск, ул. Зеленый Лог, 32: «АСТРАМЕД-МС» («АСТРА-МЕТАЛЛ») - 9,16, 23 декабря с 11:00 - 15:00, 8,15,22,29 декабря с 12:00 - 16:00;

— г. Магнитогорск, ул. Зеленый Лог, 32: «СК Ингосстрах-М» по средам с 09:00 - 12:00;

— г. Златоуст, ул. им. Н.Б. Скворцова, 32: «АльфаСтрахование-ОМС» - по вторникам с 09:00 - 16:00;

— г. Златоуст, ул. им. Н.Б. Скворцова, 32: «АСТРАМЕД-МС» («АСТРА-МЕТАЛЛ») - 9,16 декабря с 11:00 - 15:00

— г. Миасс, ул. Лихачева, д. 21: «АСТРАМЕД-МС» («АСТРА-МЕТАЛЛ») - 9,16 декабря с 11:00 - 15:00;

— г. Кыштым, ул. Республики, 10: «АльфаСтрахование-ОМС» - по средам с 08:00 - 12:00;

— г. Южноуральск, ул. Спортивная, 34а: «АльфаСтрахование-ОМС» - по четвергам с 09:00 - 17:00;

— г. Озерск, ул. Ленина, 62: «АльфаСтрахование-ОМС» по пятницам с 08:00 - 16:00;

— г. Озерск, ул. Ленина, 62: «СОГАЗ-Мед» - пн.-чт. с 09:00 - 13:00;

— г. Карталы, ул. Калмыкова, 6: «АльфаСтрахование-ОМС» - по средам с 10:00 - 14:00;

— с. Аргаяш, ул. Ленина, 11: «СК Ингосстрах-М» - пн.-пт. с 09:00 - 11:00;

— п. Бреды, ул. Дорожная, 11б: «СК Ингосстрах-М» пн.-пт. с 09:00 - 11:00;

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