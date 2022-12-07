В Челябинском воздухе повысилось содержание сероводорода, хлорбензола и стирола

Смог не рассеется раньше вечера 7 декабря Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители Челябинска продолжают жаловаться на едкий смог. Режим неблагоприятных метеоусловий ввели в городе еще 5 декабря. Он сохранится минимум до 19:00 7 декабря. Между тем растут показатели загрязненности.

По данным единой системы слежения за качеством воздуха, в Металлургическом районе оказалась превышена допустимая концентрация сероводорода. Повышенный уровень загрязнения зарегистрировали на улице Трудовой.

7 декабря в челябинском воздухе обнаружили хлорбензол и стирол — в предыдущие дни их содержание в атмосфере измеряли как нулевое.

В последние два дня возросли среднесуточные концентрации бензола, сероводорода, оксида азота и оксида углерода.

По данным метеорологов, смогу мешает рассеиваться слабый ветер. Вдобавок 7 декабря в Челябинске сложились подходящие метеоусловия для образования тумана. В ближайшие три дня, по прогнозу, ветер начнет постепенно усиливаться.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.