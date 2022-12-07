В Челябинском воздухе повысилось содержание сероводорода, хлорбензола и стирола

Смог не рассеется раньше вечера 7 декабря
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Жители Челябинска продолжают жаловаться на едкий смог. Режим неблагоприятных метеоусловий ввели в городе еще 5 декабря. Он сохранится минимум до 19:00 7 декабря. Между тем растут показатели загрязненности.
По данным единой системы слежения за качеством воздуха, в Металлургическом районе оказалась превышена допустимая концентрация сероводорода. Повышенный уровень загрязнения зарегистрировали на улице Трудовой.
7 декабря в челябинском воздухе обнаружили хлорбензол и стирол — в предыдущие дни их содержание в атмосфере измеряли как нулевое.
В последние два дня возросли среднесуточные концентрации бензола, сероводорода, оксида азота и оксида углерода.
По данным метеорологов, смогу мешает рассеиваться слабый ветер. Вдобавок 7 декабря в Челябинске сложились подходящие метеоусловия для образования тумана. В ближайшие три дня, по прогнозу, ветер начнет постепенно усиливаться.
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