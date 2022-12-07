Аномалия усиливается: в Челябинской области похолодает до -38 градусов

Погода не щадит южноуральцев Фото: Олег УКЛАДОВ

Аномальные морозы не только не спешат покидать Челябинскую область, но и набирают мощь. Уже в ночь с 7 на 8 декабря прогнозируют похолодание до -38 градусов.

Настолько холодно, правда, будет не везде, а только в низинных районах. На всей остальной территории региона морозы окажутся не столь невыносимыми. В южной половине Челябинской области ожидают -27, -32 градуса, а в северной половине -26, -26 градусов.

Экстремальную стужу усугубит ветер, который при порывах будут разгоняться с 3-8 до 13 метров в секунду.

Днем 8 декабря резко потеплеет. Метеорологи прогнозируют от -15 до -10 градусов, но в низинах воздух прогреется максимум до -21.

Осадков не обещают, только переменную облачность. А местами может образоваться изморозь.

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