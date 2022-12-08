Из-за роста заболеваемости ОРВИ в 12 школах Копейска начали вводить дистант в классах

В обычном режиме сейчас учатся 11 школ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за подъема заболеваемости ОРВИ в школах Копейска начали переводить учеников на дистанционное образование. К такой мере пришли уже в 12 учебных заведениях. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщили в городской администрации.

— Из-за подъема заболеваемости ОРВИ в копейских школах переведены на дистант отдельные классы. О введении общегородского карантина речь пока не идет, — прокомментировали в мэрии.

Управление образования города ведет ежедневный мониторинг эпидситуации в учебных заведениях. В настоящий момент ни в одной школе не превышен 20-процентный порог заболевания ОРВИ. В обычном режиме работают 11 общеобразовательных организаций.

Однако больше всего болеют дети в трех школах: № 2, 7 и 48. По словам начальника управления образования Алексея Ангеловского, в школе № 2 на дистанционное обучение переведены 17 классов, в школе № 7 – 14 классов, в школе № 48 – 13 классов.

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