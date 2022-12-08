В Челябинской области создадут центр для оказания помощи участникам СВО

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области откроют центр реабилитации и трудоустройства для участников специальной военной операции. Об этом на заседании совета при полномочном представителе президента в УрФО заявил глава региона Алексей Текслер.

— Для нас сегодня безусловный приоритет – оказание помощи самим мобилизованным и их семьям. В Челябинской области дополнительно к федеральным мерам поддержки приняты отдельные решения. Есть областной закон, который ввел пакет мер поддержки для участников СВО, – сказал Алексей Текслер.

Также для детей мобилизованных и добровольцев бесплатно проведут новогодние елки. Их ждут развлекательные мероприятия и подарки.

Какую поддержку могут получить мобилизованные и их семьи в Челябинской области:

— единовременная выплата в 50 тысяч рублей мобилизованным;

— бесплатная юридическая помощь мобилизованным и членам их семей;

— финансирование обучения детей в возрасте до 24 лет в учреждениях среднего профессионального образования Челябинской области в размере, не превышающем 70 050 рублей за учебный год;

— компенсация стоимости питания для студентов колледжей;

— полная компенсация платы за детский сад;

— бесплатное социальное обслуживание на дому для пожилых членов семей, а также инвалидов 1 и 2 групп;

— догазификация домохозяйств с оплатой стоимости подключения и внутридомового газового оборудования. Единовременная социальная выплата составляет до 200 тысяч рублей, в зависимости от стоимости оборудования и работ по его установке;

— на каждого ребенка мобилизованного предусмотрена единовременная выплата – 20 тысяч рублей;

— В регионе для детей мобилизованных за счет средств властей приобретают путевки на отдых и оздоровление в загородных лагерях;

— Предусмотрены региональные меры поддержки военнослужащих, пострадавших в ходе спецоперации. В случае получения ранения выплата составит 300 тысяч рублей, инвалидизации – 500 тысяч рублей, в случае гибели членам семьи будет предоставлена выплата в 1 млн рублей в равных долях.

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