В Челябинской области 90 человек за день заболели коронавирусом

Накануне новых заболевших было на 3 больше
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За последний день в Челябинский области зарегистрировали 90 новых случаев коронавируса. Это самый низкий показатель за последние четыре месяца.
По данным регионального министерства здравоохранения к 9 декабря, лечиться от Covid-19 продолжают 1 313 южноуральцев. За сутки один пациент умер от ковидной пневмонии.
За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали уже у 394 415 жителей Челябинской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».
Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.