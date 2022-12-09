В Челябинской области 90 человек за день заболели коронавирусом

Накануне новых заболевших было на 3 больше Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинский области зарегистрировали 90 новых случаев коронавируса. Это самый низкий показатель за последние четыре месяца.

По данным регионального министерства здравоохранения к 9 декабря, лечиться от Covid-19 продолжают 1 313 южноуральцев. За сутки один пациент умер от ковидной пневмонии.

За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали уже у 394 415 жителей Челябинской области.

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