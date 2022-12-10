За сутки в Челябинской области никто не умер от коронавируса

Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. Как сообщает ведомство на 10 декабря, в регионе зафиксировали 91 новый случай COVID-19, среди заболевших также есть 3 школьника. При этом выздоровели 189 южноуральцев, еще 1 215 находятся под присмотром врачей.

За сутки не случилось ни одного летального исхода среди пациентов с COVID-19. Прямо как в далеком 2019 году. Всего с начала пандемии в Челябинской области подтвердили 394 506 случаев заболевания, из которых 383 806 человек успешно перебороли вирус.

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