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НовостиЗдоровье12 декабря 2022 6:42

В Челябинской области 95 человек за день заболели коронавирусом

Среди них восемь школьников
Елена КОЛЧИНА
Сейчас коронавирусом болеют 1,2 тыс. жителей Челябинской области

Сейчас коронавирусом болеют 1,2 тыс. жителей Челябинской области

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последний день в Челябинской области диагностировали коронавирус у 95 человек. Днем ранее новых заболевших было на два меньше.

По данным регионального министерства здравоохранения к 12 декабря, лечиться от Covid-19 продолжают 1 175 южноуральцев. За сутки не умер ни один пациент.

А за все время с начала пандемии в Челябинский области насчитали уже 394 694 официально подтвержденных случаев Covid-19.

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