В Челябинской области 95 человек за день заболели коронавирусом

Сейчас коронавирусом болеют 1,2 тыс. жителей Челябинской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последний день в Челябинской области диагностировали коронавирус у 95 человек. Днем ранее новых заболевших было на два меньше.

По данным регионального министерства здравоохранения к 12 декабря, лечиться от Covid-19 продолжают 1 175 южноуральцев. За сутки не умер ни один пациент.

А за все время с начала пандемии в Челябинский области насчитали уже 394 694 официально подтвержденных случаев Covid-19.

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