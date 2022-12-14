В Челябинской области 101 человек за день заболел коронавирусом

Почти 395 тыс. человек заболели коронавирусом в Челябинской области Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 101 новый случай коронавируса — на 7 больше, чем накануне. Среди новых инфицированных пятеро школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения к 14 декабря, лечиться от Covid-19 продолжают 1 214 южноуральцев.

За сутки один пациент умер от ковидной пневмонии.

За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали у 394 889 жителей Челябинской области.

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