Губернатор пообещал увеличить отклады кыштымским учителям Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 1 января 2023 года учителям в городе Кыштым Челябинской области увеличат оклады. Об этом стало известно сегодня, 14 декабря, на прямой линии с губернатором Алексеем Текслером. К нему обратились жители Кыштыма, которые пожаловались, что с нового года повысят МРОТ, а ставку учителям увеличить не могут якобы из-за сельских школ и дестких садов.

— Мы договорились с городской администрацией довести окладную часть до 70%, чтобы вот эта переменная часть зарплаты была не выше 30%. Как я понимаю, если в Кыштыме сейчас самые низкие ставки, значит, поручение не было выполнено, — заявил Текслер.

Глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева пообещала, что с 1 января все будет сделано.

— Вместе с профсоюзными организациями было принято решение с 1 января окладная часть будет пересмотрена, — добавила Шеболаева.

Текслер также подчеркнул, что на общий доход учителей это влиять не должно, но постоянная часть зарплаты людей тоже очень серьезно волнует. Также будет рассмотрен вопрос о том, чтобы учителя Челябинска получали какие-то надбавки за свою работу.

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