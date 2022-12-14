«Это позор»: Текслер поручил прокуратуре проверить «холодную» школу в поселке Мисяш

Алексея Леонидовича ответ не устроил. Фото: правительство Челябинской области.

Жители поселка Мисяш жалуются на холод – в квартирах температура не поднимается выше -10 градусов. Жить в таких условиях невозможно, а детям приходится еще и учиться в холодных классах.

− Мы замерзаем. Дома 7, 9 и школа №76 отапливаются угольной кочегаркой. Но угля сейчас нет, отапливают деревянной щепой, − рассказала жительница одного из домов Анжелика Куделько.

Глава Чебаркульского городского округа заявила, что слышит об этой проблеме впервые. Мол, до этого жители домов на холод не жаловались.

− МОП «Теплоком» готовы к отопительному сезону, провели ремонтные работы. Но котельная старая, 69 года, нам нужна новая блочная. Подготовили проектно-сметную документацию. Цена вопроса порядка 15 млн рублей. Что касается школы, сегодня утром там температура от +22 до +26 градусов. Мы там заменили сеть тепловую и продолжаем замену радиаторов, − отчиталась глава Чебаркульского городского округа Светлана Виноградова.

Однако губернатора такой ответ не устроил. Алексей Леонидович устроил разнос главе муниципалитета:

− Прошу прокуратуру выехать, посмотреть, что там происходит, и мне доложить. Если есть проект, сделать в следующем году новую газовую котельную. Чтобы завтра у меня была вся информация. По итогам будем принимать решения. Занимайтесь. То, что я слышу, для муниципалитета – это позор.

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