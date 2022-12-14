«На своем ли месте вы находитесь?»: Текслер эмоционально отреагировал на проблемы с отоплением в школе Нагайбакского района

Губернатор был недоволен. Фото: правительство Челябинской области.

Родители школьников из поселка Арсинский Нагайбакского района жалуются, что дети замерзают во время уроков. Температура в классах опускается +9, +13 градусов.

− Администрация района разводит руками, так как котельная старая, котлы не выдают нужного тепла. Уголь плохого качества и в недостаточное количестве. И самой школе требуется капитальный ремонт. Мы видим решение проблемы в ремонте школы и газификации поселка, − сообщили родители в видео, которое записали для Прямой линии с губернатором.

Алексей Текслер пообещал разобраться с региональным министерством образования. Но первым спросил с главы Нагайбакского района Ивана Сурменева.

− У нас проблема такая: школа давно не ремонтировалась. Подготовили проектно-сметную документацию на капитальный ремонт для вхождения в федеральную программу. Котельная у нас, действительно, угольная, не выдает достаточно мощностей. У нас на входе в школу 41 градус, на выходе 29 градусов тепла. Для решения проблемы мы заказали электрические котлы, переводим школу на электроснабжение. К 27 декабря температурный режим в школе изменится. В целом мы ждем газа, как и жители, − рассказал Сурменев.

Заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль сообщил, что работы по газификации поселка проведут в 2023 году. На эти цели уже запланировали около 200 миллионов рублей.

− Газификация газификацией. Но то, что в школе холодно и нет ремонта. Иван Васильевич, вы говорите проектно-сметную документацию сделали. А что раньше то не сделали? – спросил Текслер.

− В 2021 году мы заключили договор. В 2022 подготовили и прошли экспертизу. Как поступили вопросы, сразу начали работать, − отчитался глава района.

А потом глава региона устроил разнос областному министерству образования и главе района:

− Я прошу выехать туда. Соберите комиссию, прошу прокуратуру подключиться. И разберитесь. Проверьте, был ли в статистике этот объект как проблемный. И доложите мне. Иван Васильевич, эмоционально вам скажу: если я еще раз такие вопросы буду слышать, буду ставить вопрос, на своем ли месте вы находитесь.

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