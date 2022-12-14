Храм, метротрам и кампус: Текслер назвал наиболее знаковые проекты Челябинской области

Фото: правительство Челябинской области.

Вопрос с метротрамом актуален для Челябинска уже не первый год. Необходимость его строительства – это вопрос безопасности горожан, заверил глава региона Алексей Текслер.

На Прямой линии губернатора попросили назвать важные городские проекты. По его словам, это метротрам, межвузовский кампус и кафедральный собор возле арены «Трактор».

− Надеюсь, к Пасхе запустим нижний храм. А к концу года – весь храм, − анонсировал Текслер.

Отметил и инфекционную больницу в Малой Сосновке, которую сделали за рекордные 74 дня, реконструкция аэропортов Челябинска и Магнитогорска.

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