Минфин США ввел санкции против губернатора Челябинской области

Алексей Текслер активно поддерживает мобилизованных. Фото: правительство Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с другими главами российских регионов попал в расширенный санкционный список США. Документ был опубликован в пятницу, 15 декабря, на сайте Минфина страны.

Помимо российских губернаторов в списке также оказался бизнесмен Владимир Потанин и связанные с ним компании. Санкции не обошли стороной вице-премьеров РФ Андрея Белоусова и Дмитрия Чернышенко. Кроме того, США наложили ограничения на ВТБ и Росбанк.

Санкции против губернатора Челябинской области также в июле вводило правительство Великобритании. Алексею Текслеру запретили приезжать в страну, а также иметь активы на территории Соединенного Королевства. В тот раз глава региона заявил, что не сильно расстроен из-за этого. Он добавил, что его больше интересуют проблемы Челябинской области и Донбасса.

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