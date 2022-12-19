Челябинская область получит 346 млн рублей на компенсацию по налоговым вычетам

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Правительство РФ выделило Челябинской области 346 млн рублей на частичную компенсацию выпадающих доходов от применения инвестиционного вычета по налогу на прибыль (ИНВ). Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Благодаря ИНВ южноуральские предприниматели смогут уменьшить размер налога на прибыль, который они уплачивают в региональный бюджет. Это дает им возможность снизить стоимость своего проекта и быстрее его реализовать.

Регионы, которые предоставляют предпринимателям воспользоваться ИНВ, могут получать до 200 млн рублей за каждую компанию. Однако она не должна быть связана с игорным бизнесом, добычей полезных ископаемых, финансами или страховой деятельностью.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru