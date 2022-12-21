Выбери главное событие года и получи 3000 рублей: программа «Политическая среда» запускает праздничный конкурс

Ведущий программы «Политическая среда» пообещал, что конкурс будет интересным Фото: Ильдар САУДАБАЕВ

Программа «Политическая среда» запускает конкурс среди слушателей радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM). Совсем скоро эксперты посовещаются и определят главное событие уходящего года. Задача – угадать их выбор. Для участия нужно быть подписчиком телеграмм-канала «Политическая среда». Как только там появится закрепленный пост со списком вариантов – действуйте. Пишите в комментариях номер главного события.

– Конкурс интересный. Мы специально сделали ловушки. Участникам нужно проявить эрудицию и смекалку. Будут фигурировать и неочевидные события, которые оказались тоже очень важными в 2022 году, – рассказал заместитель директора по GR филиала медиахолдинга «Комсомольская правда» Евгений Маклаков.

Главный приз – 3 тысячи рублей. Еще двум победителям вручат сертификаты от «Комсомолки» на 2 тысячи рублей. Эти деньги можно будет потратить на книги нашего издательства. Остальных ждут приятные поощрительные призы. Подробности в подкасте ниже.

Если угадавших будет несколько, призы разгрызают методом случайных чисел на random.org. Дата розыгрыша – 27 декабря. Присоединяйтесь к розыгрышу и следите за телеграм-каналом.

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