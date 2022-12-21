Тренера челябинской спортшколы «Рифей» будут судить за мошенничество с закупкой лошадей

В конце лета в спортшколе прошли обыски. Фото: КСК «Рифей» / vk.com

Центральный районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело в отношении старшего тренера конноспортивного клуба «Рифей» и директора коммерческой фирмы. Они обвиняются в мошенничестве при закупке лошадей. Об этом сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемые заключили контракт на поставку спортивных лошадей по завышенной стоимости. В итоге из бюджета спортклуба похитили 2,9 млн рублей. Эти деньги были выделены в качестве субсидии на развитие конного спорта.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ. В ходе расследования на имущество и деньги обвиняемых наложили арест.

Напомним, в конце августа силовики пришли в «Рифей» с обысками. Они допросили сотрудников и провели выемку документов. В рамках расследования уголовного дела задержали несколько человек. Изначально нанесенный ущерб спортшколе оценили на 1 млн рублей, но потом эта сумма увеличилась в три раза.

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