В Челябинской области на выходных откроют пункты вакцинации в ТРК

Вакцинация в ТРК будет проходить 24 и 25 декабря
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинской области на выходных развернут пункты вакцинации в торгово-развлекательных комплексах. Привиться можно не только от коронавируса, но и от гриппа. Об этом рассказали в региональном Минздраве.
При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. На месте будет заполняться анкета и согласие, которые необходимы для внесения в федеральный реестр. Перед процедурой доктор проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, поинтересуется о хронических заболеваниях и наличии аллергии.
Публикуем список с адресами и графиком работы пунктов вакцинации
Златоуст
24 и 25 декабря
ТРК «Тарелка» (COVID-19, грипп) с 10:00 до 15:00
МФЦ «Территория бизнеса» (COVID-19, грипп) - с 10:00 до 13:00
24 декабря
ГАУЗ ГКБ 9 (ул. 5ая Электровозная, 5, поликлиника, прививочный кабинет 123, 124) - COVID-19, грипп. Вакцинация проходит с 8:00 до 14:00.
Бреды
24 и 25 декабря
ТРК «Магнит» (COVID-19, грипп) - с 10.00 до 13.00
Пласт
25 декабря
Взрослая поликлиника (прививочный кабинет) - с 9:00 до 13:00
Челябинск
ГКБ №1 - COVID-19, грипп
Будни - с 8:00 до 19:00
Выходные и праздничные дни - с 9:00 до 15:00
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