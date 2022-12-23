В Челябинской области на выходных откроют пункты вакцинации в ТРК

Вакцинация в ТРК будет проходить 24 и 25 декабря Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области на выходных развернут пункты вакцинации в торгово-развлекательных комплексах. Привиться можно не только от коронавируса, но и от гриппа. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. На месте будет заполняться анкета и согласие, которые необходимы для внесения в федеральный реестр. Перед процедурой доктор проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, поинтересуется о хронических заболеваниях и наличии аллергии.

Публикуем список с адресами и графиком работы пунктов вакцинации

Златоуст

24 и 25 декабря

ТРК «Тарелка» (COVID-19, грипп) с 10:00 до 15:00

МФЦ «Территория бизнеса» (COVID-19, грипп) - с 10:00 до 13:00

24 декабря

ГАУЗ ГКБ 9 (ул. 5ая Электровозная, 5, поликлиника, прививочный кабинет 123, 124) - COVID-19, грипп. Вакцинация проходит с 8:00 до 14:00.

Бреды

24 и 25 декабря

ТРК «Магнит» (COVID-19, грипп) - с 10.00 до 13.00

Пласт

25 декабря

Взрослая поликлиника (прививочный кабинет) - с 9:00 до 13:00

Челябинск

ГКБ №1 - COVID-19, грипп

Будни - с 8:00 до 19:00

Выходные и праздничные дни - с 9:00 до 15:00

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