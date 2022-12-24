«Бегал с лопатой и тушил снегом»: боровшемуся с огнем на мусорке жителю Магнитогорска на помощь пришли пожарные

В это время другой мужчина выкинул пакет прямо в горящий бак
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жители Магнитогорска стали свидетелями двух противоположных жизненных подходов. В одном из дворов в районе Горгаза загорелся мусорный бак. Пока неравнодушный мужчина пытался погасить пламя, другой его паники не понял и отнесся к происходящему равнодушно.
– Один парень усердно бегал с лопатой и пытался затушить снегом. Другой мужчина подошел, посмотрел и положил пакет с мусором. Прямо в тот бак, который горел, – удивляются такой спокойной жизненной философии магнитогорцы в соцсетях.
Впрочем, самостоятельно справиться с огнем энтузиасту не удалось. На помощь пришли пожарные.
– Нам поступил вызов по поводу возгорания мусорного бака. Пожарный расчет его ликвидировал, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Народная молва раскрыла имя огнеборца с лопатой. Мужчину зовут Андрей Темрюх.
– Великой души человек! – пишут хвалебные комментарии магнитогорцы своему земляку.
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