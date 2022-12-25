В Челябинской области коронавирусом заболели еще 80 человек

В области сохраняется опасная ситуация с гриппом и ОРВИ. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Еще 80 южноуральцев заболели коронавирусом. Из них двое – школьники. Всего в области выявили 395 863 случая заражения коронавирусом.

За прошедшие сутки выздоровели 74 южноуральца. Продолжают лечение 1 102 жителя Челябинской области.

Один человек скончался от коронавируса за последние сутки.

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