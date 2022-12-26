Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 декабря 2022 8:48

В новогодние праздники общественный транспорт Челябинска изменит расписание

Автобусы, трамваи и троллейбусы будут работать по графику выходного дня
Ольга ЩАПИНА

Фото: Комсомольская правда

В Челябинске на время новогодних каникул изменится расписание общественного транспорта. Об этом сообщил заместитель главы по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

— Составлены графики по работе общественного транспорта в выходные и праздничные дни, — отметил вице-мэр. — Они согласованы с министерством дорожного хозяйства. Транспорт будет работать в режиме выходного дня.

Узнать, как работают автобусы, трамваи и троллейбусы можно на сайте Службы организации движения в разделе «Расписание ОТ». Там же в онлайн-режиме отображается где едет нужный маршрут.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru