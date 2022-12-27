«Просили поставить светофор, толку ноль»: 9-летний мальчик погиб под колесами на опасном переходе в Магнитогорске

Пешеходный переход был без «лежачего полицейского» и светофора. Фото: ГИБДД Челябинской области

Утром этого вторника в Магнитогорске автомобиль насмерть сбил школьника. В после Новосеверный 9-летний мальчик пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходу. Около 8 часов утра он оказался под колесами иномарки Langfeng. Ребенок от полученных травм скончался на месте. За рулем машины был 29-летний водитель.

– Следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД РФ, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Запись с камеры регистратора изъята и приобщена к материалам дела. Все обстоятельства устанавливаются, – сообщили в ГИБДД.

Там же добавили, что пешеходный переход не был оборудован «лежачим полицейским». И светофором. Его установки жители добиваются уже много лет.

– Собирали подписи, писали в администрацию, в ГИБДД. Толку ноль. А сегодня произошла беда. Сбили ребенка, – пишут магнитогорцы в соцсетях.

Тем временем, Госавтоинспекция напоминает родителям – на детях должны быть световозвращающие элементы. Переходить проезжую часть нужно только по пешеходному переходу. И с уверенностью, что пропускают водители. Последних призывают быть предельно внимательными при проезде пешеходников.

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