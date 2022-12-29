Волейболистки «Динамо-Метар» разгромили «Тулицу» в Челябинске

«Динамо-Метар» встретил Новогодние праздники уверенной победой. Фото: «Динамо-Метар»

Вчера, 28 декабря челябинские волейболистки принимали команду из Тулы. Домашние матчи «Динамо-Метар» уже традиционно собирают полные трибуны. А в заключительном туре этого года перед клуб порадовал болельщиков, устроив праздник с конкурсами кричалок и подарками:в холле ДС «Метар-Спорт» гостей встречали Дед Мороз и Снегурочка.

«Динамо-Метар» тоже зарядился такой предновогодней поддержкой, и уже с первых минут навязал соперницам свою игру. Первые две партии подопечные Александра Кошкина лидировали с комфортным преимуществом в очках, однако в третьем сете «Тулицы» постаралась переломить ход матча. На коротком промежутке тулячкам удалось вырваться вперед, и все решилось в концовке партии в пользу хозяек площадки. Недавно челябинки уже сыграли с «Тулицей» в финале четырех Кубка России и тоже победили, завоевав бронзовые медали. Главный тренер «Динамо-Метар» Александр Кошкин после матча отметил, что команда в первых двух сетах сыграла практически идеально. — Хорошая в целом игра. В третьей партии сами себе создали проблемы, но самое главное, что преодолели их. Хочу сказать болельщикам огромное спасибо, несмотря на будний день, сегодня была невероятная поддержка. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступающим новым годом!

Мария Самойлова, диагональная «Динамо-Метар»:

— Отличие от матча Кубка в том, что мы понимали, что нельзя проигрывать 3 и 4 партию, понимали, что надо выигрывать со счетом 3:0. Настрой был серьезный. А в плане подготовки не скажу, что она была специфичной, у нас просто на нее не было времени. Огромное спасибо нашим болельщикам. С каждым матчем поддержка все громче и громче. Популярность клуба растет. Болельщики приходят, радуют нас. И, конечно, поздравляю всех с наступающим новым годом!

Первый матч в Новом 2023 году «Динамо-Метар» проведет на домашней площадке. 8-го января гостями клуба станет ЖВК «Протон» из Саратова.

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