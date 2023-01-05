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НовостиОбщество5 января 2023 13:59

Пассажирский самолет, летевший из Москвы в Челябинск, подал сигнал бедствия

Boeing 737 разворачивается в сторону Уфы
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
Самолет направился в Уфу.

Самолет направился в Уфу.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пассажирский самолет Boeing 737, следующий из Москвы в Челябинск, подал сигнал бедствия через полтора часа после вылета и начал снижаться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы. Сейчас борт разворачивается в сторону Уфы, посадка произойдет ориентировочно через 20 минут.

Новость дополняется.

Обновлено. Как сообщили КП-Челябинск в справочной аэропорта Уфы, борт приземлился в 18:53.

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