Пассажирский самолет, летевший из Москвы в Челябинск, подал сигнал бедствия

Самолет направился в Уфу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пассажирский самолет Boeing 737, следующий из Москвы в Челябинск, подал сигнал бедствия через полтора часа после вылета и начал снижаться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы. Сейчас борт разворачивается в сторону Уфы, посадка произойдет ориентировочно через 20 минут.

Новость дополняется.

Обновлено. Как сообщили КП-Челябинск в справочной аэропорта Уфы, борт приземлился в 18:53.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.