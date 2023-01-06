Иномарка закопалась в сугроб: двое погибли и трое пострадали в лобовом ДТП в Челябинской области

Фото: УГИБДД по Челябинской области

Страшная авария произошла днем 6 января в Кизильском районе. На дороге Магнитогорск-Кизил-Сибай лоб в лоб столкнулись две иномарки. Обе машины сильно помяло, одну из них вышвырнуло за пределы проезжей части, машина глубоко закопалась в сугроб.

Как рассказали в управлении ГИБДД по Челябинской области, 75-летний водитель Daewoo Nexia выехал на встречную полосу. Почему он это сделал, сейчас пытаются выяснить полицейские.

Фото: УГИБДД по Челябинской области

На встречке Daewoo врезалась в Toyota Camry,

Водитель и 64-летняя пассажирка Daewoo получили тяжелые травмы и погибли на месте аварии.

28-летний водитель Toyota и ехавшие с ним пассажиры 29 и 31 года пострадали, но остались живы. С места ДТП их увезли в больницу.

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