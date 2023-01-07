Скончались еще двое: коронавирус продолжает уносить жизни южноуральцев

Свежая статистика за прошедшие сутки от регионального Минздрава Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области от COVID-19 скончались еще два человека. Статистику за минувшие сутки приводит региональный Минздрав. Выздоровели 22 пациента. 833 продолжают находиться на лечении. К числу подтвержденных диагнозов добавились 24 новых случая. Среди заболевших один школьник.

Всего за время пандемии подтверждено 396 583 случая заболевания COVID-19. Выздоровели и выписаны – 386 232. За прошедшие сутки проведено 3 360 тестов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru