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НовостиЗдоровье7 января 2023 7:09

Скончались еще двое: коронавирус продолжает уносить жизни южноуральцев

В Челябинской области в минувшие сутки коронавирусом заразились еще 24 человека
Ильдар САУДАБАЕВ
Свежая статистика за прошедшие сутки от регионального Минздрава

Свежая статистика за прошедшие сутки от регионального Минздрава

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области от COVID-19 скончались еще два человека. Статистику за минувшие сутки приводит региональный Минздрав. Выздоровели 22 пациента. 833 продолжают находиться на лечении. К числу подтвержденных диагнозов добавились 24 новых случая. Среди заболевших один школьник.

Всего за время пандемии подтверждено 396 583 случая заболевания COVID-19. Выздоровели и выписаны – 386 232. За прошедшие сутки проведено 3 360 тестов.

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