22 человека заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

Врачи продолжают бороться с пандемией
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. Как сообщает ведомство на 8 января, в регионе зафиксировали 22 новых случая COVID-19 за сутки. Известно, что школьников среди заболевших нет.
При этом из больниц выписали 46 человек, еще 809 остаются под присмотром врачей. За прошедший день обошлось без летальных случаев. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 396 605 случаев ковида, 386 278 южноуральцев успешно перебороли болезнь.
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