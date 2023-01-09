Найди коллегу сам: все больше челябинских компаний платят персоналу за привлечение новых сотрудников

За год в 1,5 раза больше компаний наделили сотрудников функцией отдела кадров Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Челябинске все больше работодателей платят сотрудникам за привлечение новых рабочих рук. Реферальные программы для рекрутинга используют уже 4 из 10 компаний по всей стране. За год их стало в 1,5 раза больше. Статисткой от портала SuperJob поделилось ИА «Уральский меридиан».

Условия этих программ простые. Действующий сотрудник находит кандидата на вакансию. И если тот после собеседования выходит на работу – получает вознаграждение. Иногда выплату делают при условии прохождения новым коллегой испытательного срока.

Больше половины компаний по такой схеме стимулируют подбор кандидатов на все вакансии. Остальные – только на некоторые. Реферальный рекрутинг применяют для поиска линейного офисного персонала, в частности, менеджеров. А также квалифицированных специалистов и разнорабочих в промышленности и строительстве, ритейле и складах.

Так работодатели адаптируются к изменившемся после начала СВО рынку труда. Во главу угла ставят уровень квалификации. Пол и социальный статус уходят на второй план. Крепчающий тренд зародился еще в ковидные времена и эпоху удаленки.

Бывших сотрудников не бывает – этим принципом все чаще пользуются работодатели. Приглашают обратно старых сотрудников, говорят исследователи. Выводы они сделали, опросив 100 компаний по всей России.

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