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НовостиОбщество9 января 2023 16:25

Жителей Челябинской области приглашают поучаствовать в конкурсе «Лучший зимний двор России»

Победителей будут определять в трех номинациях
Ян Стоев
Ян Стоев
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 февраля

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 февраля

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области проходит конкурс «Лучший зимний двор России». Прием заявок будет осуществляться до 28 февраля. Победителей определят жюри и народное голосование. Всего будет три номинации:

— Лучшее зимнее мероприятие во дворе;

— лучшая зимняя дворовая инфраструктура;

— лучшее зимнее оформление двора.

Принять участие может любой желающий. Для этого необходимо написать эссе и сфотографировать свой двор. Снимок и текст нужно отправить на сайт конкурса. Народное голосование будет проходить с 1 по 15 марта, а подведение итогов начнется с 16 марта.

Всероссийский конкурс «Лучший зимний двор России» направлен на поиск лучших практик благоустройства городской среды.

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