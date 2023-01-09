Жителей Челябинской области приглашают поучаствовать в конкурсе «Лучший зимний двор России»

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 февраля
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинской области проходит конкурс «Лучший зимний двор России». Прием заявок будет осуществляться до 28 февраля. Победителей определят жюри и народное голосование. Всего будет три номинации:
— Лучшее зимнее мероприятие во дворе;
— лучшая зимняя дворовая инфраструктура;
— лучшее зимнее оформление двора.
Принять участие может любой желающий. Для этого необходимо написать эссе и сфотографировать свой двор. Снимок и текст нужно отправить на сайт конкурса. Народное голосование будет проходить с 1 по 15 марта, а подведение итогов начнется с 16 марта.
Всероссийский конкурс «Лучший зимний двор России» направлен на поиск лучших практик благоустройства городской среды.
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