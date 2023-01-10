Привезли к железной дороге и зарубили топором: двух жителей Миасса осудили за убийство собутыльника

Преступники должны будут выплатить 3 млн рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области вынесли приговор двоим мужчинам за жестокое убийство третьего.

Преступление совершили зимой 2021 года в Миассе. Собутыльники рассорились во время застолья. Двое мужчин принялись по очереди бить третьего, тот падал и ударялся о мебель.

Избитого мужчину на автомобиле привезли к железной дороге, а там вновь стали бить и душить.

— Лежащему на земле мужчине нанесли не менее 12 ударов металлическим топором, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Пострадавший умер возле путей от множества полученных травм.

Челябинский областной суд признал миасцев виновными в убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Как рассказали в пресс-службе суда, смягчающими обстоятельствами посчитали хронические болезни одного из обвиняемых и наличие у него маленького ребенка, а также положительные характеристики от коллег и соседей второго преступника. Но при этом отягчающим обстоятельством сочли то, что мужчины пошли на убийство, будучи пьяными.

В итоге 46-летнего миасца приговорили к 14 годам в колонии строгого режима, а его 36-летнего подельника — к 16 годам в колонии особого режима. Каждого из убийц также обязали выплатить по 1,5 млн рублей близким убитого в качестве компенсации морального вреда и возместить расходы на погребение — 42 тыс. рублей.

Напомним, в Златоусте в запертой квартире нашли тела супругов-пенсионеров.

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