Привезли к железной дороге и зарубили топором: двух жителей Миасса осудили за убийство собутыльника

Преступники должны будут выплатить 3 млн рублей
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Челябинской области вынесли приговор двоим мужчинам за жестокое убийство третьего.
Преступление совершили зимой 2021 года в Миассе. Собутыльники рассорились во время застолья. Двое мужчин принялись по очереди бить третьего, тот падал и ударялся о мебель.
Избитого мужчину на автомобиле привезли к железной дороге, а там вновь стали бить и душить.
— Лежащему на земле мужчине нанесли не менее 12 ударов металлическим топором, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Пострадавший умер возле путей от множества полученных травм.
Челябинский областной суд признал миасцев виновными в убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
Как рассказали в пресс-службе суда, смягчающими обстоятельствами посчитали хронические болезни одного из обвиняемых и наличие у него маленького ребенка, а также положительные характеристики от коллег и соседей второго преступника. Но при этом отягчающим обстоятельством сочли то, что мужчины пошли на убийство, будучи пьяными.
В итоге 46-летнего миасца приговорили к 14 годам в колонии строгого режима, а его 36-летнего подельника — к 16 годам в колонии особого режима. Каждого из убийц также обязали выплатить по 1,5 млн рублей близким убитого в качестве компенсации морального вреда и возместить расходы на погребение — 42 тыс. рублей.
Напомним, в Златоусте в запертой квартире нашли тела супругов-пенсионеров.
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