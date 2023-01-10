Мошенники начали рассылать жителям Челябинской области письма от имени судебных приставов

Настоящие приставы не требуют денег по электронной почте Фото: Анастасия ОСИПОВА

Жители Челябинской области столкнулись с новым видом мошенничества. На этот раз злоумышленники притворяются судебными приставами. Они присылают южноуральцам по электронной почте письма с требованием оплатить долги и ссылкой для перевода денег.

В посланиях мошенники оперируют юридическими терминами, грозят штрафами, повышающим коэффициентом и внесением данных в реестр недобросовестных плательщиков. Для убедительности прикрепляют герб ФССП.

Такие письма приходят южноуральцам. Фото: УФССП по Челябинской области

— В ГУФССП России по Челябинской области и подразделения судебных приставов не уведомляют должников по электронной почте, — прокомментировали в региональном управлении службы судебных приставов. — Соответственно, такие письма нельзя открывать и следует сразу удалять.

Проверить, не числятся ли за ними судебные долги, южноуральцы могут на портале госуслуг или официальном сайте ФССП. Но и тут стоит проявлять бдительность: неуемные мошенники создают поддельные сайты и даже копируют туда информацию из базы данных должников. При этом адрес страниц-подделок может отличаться от адреса настоящего сайта всего одним символом. Щелкнув по ссылке на фальшивом ресурсе, пользователи рискуют лишиться денег или столкнуться с недобросовестным предложением услуг.

Чтобы не потереть средства, приставы советуют оплачивать долги только через портал госуслуг или в банках по квитанциям.

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