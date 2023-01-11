Челябинские пенсионеры смогут покупать билеты на поезда с 15-процентной скидкой

Скидку дадут только на поездку в купе поезда дальнего следования Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области пенсионерам с 10 января предоставили скидку на билеты в поезда дальнего следования. Цены для пассажиров старше 60 лет снизили на 15%.

Как уточнили в пресс-службе ЮУЖД, для получения скидки есть два условия. Во-первых, места по сниженной цене предлагают только в купейных вагонах. Во-вторых, скидка действует не ежедневно, а только в определенные периоды: с 10 января по 21 февраля, с 28 февраля по 24 апреля, с 16 по 31 мая, с 16 сентября по 30 октября и с 7 ноября по 31 декабря. У пенсионеров, которые отправятся в путешествие в праздничные дни или летом сэкономить, увы, не получится.

Чтобы получить скидку в кассе на вокзале, обязательно показать удостоверение личности. А при покупке электронного билета на сайте достаточно вбить дату рождения, цена скорректируется автоматически.

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