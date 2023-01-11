После новогодних каникул в Челябинской области снова стала расти заболеваемость коронавирусом

Среди заболевших за последний день нет ни одного школьника Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 30 новых случаев коронавируса — на шесть больше, чем накануне. За время новогодних каникул заболеваемость в регионе снизилась, но теперь снова начинает расти.

По данным регионального министерства здравоохранения к 11 января, сейчас от Covid-19 продолжает лечиться 631 южноуралец. Ни один пациент за сутки не умер от коронавиурса.

Уже у 396 682 жителей Челябинской области диагностировали Covid-19 за все время с начала пандемии.

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