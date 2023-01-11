В Челябинской области экс-полицейскому дали условный срок за разглашение гостайны

Уголовным делос обернулись откровения в мессенджере
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Челябинской области бывшего полицейского признали виновным в разглашении государственной тайны.
Как сообщили в региональном управлении ФСБ, тайну экс-замначальника одного из отделов МВД в Магнитогорске выдал в 2020 году. Бывший сотрудник полиции переписывался в мессенджере со знакомым, который не работал в правоохранительных органах, и рассказал лишнее.
— Он передал сведения о проведении негласных оперативно-розыскных мероприятий в отношении фигуранта уголовного дела, раскрыв детали оперативных действий, — уточнили в УФСБ.
Экс-полицейского приговорили к году условного лишения свободы с испытательным сроком на год, и на год же запретили работать в органах власти.
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