Чемпионат России и Суперкубок по баскетболу 3х3 пройдут в Челябинске 27 и 28 января в Торговом городе «Алмаз». Фото БК «Челбаскет»

Челябинск снова станет столицей российского баскетбола. 27 и 28 января в городе пройдут главные турниры по баскетболу 3х3 — квалификационный этап чемпионата России и Суперкубок страны.

В пресс-службе федерации баскетбола Челябинской области рассказали, что турниры пройдут на площадке торгового города «Алмаз», где уже проводился ряд крупных межрегиональных соревнований.

Суперкубок положит старт новому баскетбольному сезону 3х3 в России. В рамках этого турнира за награды поборются лучшие клубы России — две женских и четыре мужские команды. К примеру, в женской части турнира между собой сыграют победитель Winline Чемпионата России 3х3 и победитель Winline Кубка России 3х3 — «COP-Petersburg» и «Самара». У мужчин на площадку выйдут клубы Inanomo (Москва), «Руна» (Москва), а также обладатели wild card (специальные приглашения) — «Гагарин» (Химки) и «Бэд Бойс» (Санкт-Петербург). Команды будут распределены по парам согласно рейтингу.

На первом этапе чемпионата России сыграют сразу четыре команды из Челябинской области. Это мужские «Уралец» (Златоуст), «Курчатов» (Челябинск) и «ОСК-ММК» (Магнитогорск), а также женский клуб «Позитив» (Челябинск).

Суперкубок России и первый тандем Winline Чемпионата России в Челябинске пройдут при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Соорганизаторами соревнований являются Фонд поддержки спорта Челябинской области и Федерация баскетбола Челябинской области.

Челябинск не случайно выбран местом проведения чемпионата и Суперкубка России. В мае 2022 года в столице Южного Урала прошел финал Winline чемпионата страны по баскетболу 3х3. Участники и представители отметили высокий уровень организации турнира, который посетили более 10 тысяч зрителей.

СПРАВКА «КП»

Сегодня в Челябинской области баскетболом занимается более 10 тыс. баскетболистов, участвующих в соревнованиях региональной федерации, это более 1200 команд, 13 профессиональных клубов (в том числе, три команды Высшей лиги), студенческий спорт представлен в трех лигах, любительский спорт — более 120 команд в четырех дивизионах.

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