Бывший заместитель главы челябинского СК назначен на аналогичную должность в Свердловской области

Фото: СУ СР по Свердловской области

Константин Мирошниченко, заместитель главы следственного управления СКР по Челябинской области был переназначен на аналогичную должность в соседнюю Свердловскую область. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу органа.

— Приказом председателя Следственного комитета Российской Федерации от 9 января 2023 года освобожден от должности замруководителя СУ СКР по Челябинской области и назначен на должность заместителя руководителя СУ СК России по Свердловской области, — сообщили в ведомстве.

Свою карьеру Константин Мирошниченко, выпускник Уральской юридической академии, начал с должности старшего следователя прокуратуры города Катав-Ивановска, которую он занимал с декабря 1995 года. Заместителем руководителя СУ СК по Челябинской области он стал в 2011 году.

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