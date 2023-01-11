Челябинские волейболистки из «Динамо-Метар» упустили победу в поединке с «Протоном». Фото ЖВК «Динамо-Метар»

В Челябинске завершился очередной тур чемпионата России в женской волейбольной Суперлиге. «Динамо-Метар», к сожалению, уступил соперницам из саратовского «Протона» с минимальным счетом.

Челябинки выиграли две первые партии, шли к победе в третьей, два раза играли матчбол, но уступили — 33:35. В четвертой партии тоже было недалеко до выигрыша, но опять неудача – 22:25. В решающем сете «Динамо-Метар» также уступил. Итоговый счет по партиям до трех побед — 2:3 (25:14, 25:20, 33:35, 22:25, 9:15).

После матча главный тренер челябинского клуба Александр Кошкин отметил, что команда играла с одним из лидеров Суперлиги, показывала достойную игру, но упустила свои шансы.

За пять туров до окончания регулярного чемпионата «Динамо-Метар» занимает шестую строчку в турнирной таблице Суперлиги, на два очка отставая от четвертой строчки и на пять — от третьего места. Кстати, три из оставшихся пяти матчей челябинки проведут на домашней площадке.

15 января в Санкт-Петербурге «Динамо-Метар» сыграет с местной «Ленинградкой», занимающей текущую третью строчку в турнирной таблице.

СПРАВКА «КП»

Оставшиеся матчи «Динамо-Метар» (Челябинск) в Суперлиге в сезоне 2022-2023

15 января. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо-Метар»

21 января. «Динамо-Метар» — «Динамо» (Краснодар)

27 января. «Динамо-Метар» — «Заречье-Одинцово» (Московская область)

5 февраля. «Енисей» (Красноярск) — «Динамо-Метар»

11 февраля. «Динамо-Метар» — «Липецк»

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