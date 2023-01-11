В Челябинске может появиться еще одна набережная реки Миасс

Пригодным для прогулок надеются сделать еще один участок у реки Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске могут благоустроить новый участок набережной реки Миасс — на территории между улицами Братьев Кашириных и проспектом Победы.

Пока о начале работ речи не идет. В мэрии лишь собираются провести инженерные изыскания, которые нужны для подготовки документов о планировке. Об этом говорится в распоряжении, подписанном мэром Натальей Котовой.

Приложенное к документу задание на проведение изысканий требует устроить геодезическое, геологическое гидрометеорологическое и экологическое исследования, но в остальном обходится без точных формулировок.

Территория, на которой проведут изыскания. Схема: администрация Челябинска

— Необходимость выполнения и объем будут определены после получения и анализа исходных данных, — говорится в задании.

Ранее в Челябинске показали проект благоустройства набережной на отрезке между улицами Чичерина и Молодогвардейцев. А в 2023 году пообещали взяться за благоустройство речного берега между Свердловским проспектом и улицей Академика Королева.

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