Директора школы в Челябинске наказали за рабочие тетради

Рабочие тетради не включили в список обязательных пособий
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Челябинске директора школы №104 наказали за поборы с родителей. Пострадали мамы и папы младшеклассников. Им пришлось сдать деньги на покупку рабочих тетрадей. По этим тетрадям ученикам задавали домашние задания.
— Образовательная организация самостоятельно определяет список учебных пособий, необходимых для реализации основных общеобразовательных программ, — прокомментировала ситуацию старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — По информации школы, рабочие тетради как учебное пособие не включены в перечень обязательной литературы, в связи с чем не закупаются.
В прокуратуре провели проверку и подтвердили: тетради приобрели не на деньги школы, а на деньги родителей. Записи об этом остались в протоколах родительских собраний.
По требованию надзорного ведомства в школе устранили нарушения, но это не спасло директора от административной ответственности. За нарушение прав учеников на бесплатное образование руководительнице грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей.
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