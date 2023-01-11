Заслуженный врач России Олег Гладков стал главным химиотерапевтом Челябинской области

Стаж врача более 30 лет. Фото: пресс-служба Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины.

В Челябинской области назначили нового главного внештатного специалиста-химиотерапевта. Им стал заведующий отделением телемедицинских технологий Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Олег Гладков.

Находясь в этой должности врач планирует решить множество проблем. Например, с обеспечением региона противоопухолевыми лекарствами.

Олег Александрович работает в медицине уже более 30 лет и за это время успел стать заслуженным врачом России. Гладков успел поработать врачом-хирургом торакального отделения Челябинского областного клинического онкодиспансера, заведующим отделением химиотерапии, заведующим отделением телемедицинских технологий.

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