Борщевой набор в Челябинске за месяц подорожал на 18 рублей

В среднем в России борщевой набор стоит 150,2 руб. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В январе 2023 года борщевой набор обойдется челябинцам в 122,98 рублей. За декабрь продукты для приготовления популярного супа подорожали на 18,4 рубля, следует из данных на сайте «Индекс борща».

В среднем в России борщевой набор стоит 150,2 руб. Дороже всего среди регионов продукты обойдутся в Анадыре (428,4 руб.), а дешевле всего в Нижнем Новгороде – 101,54 руб. Кстати, с прошлого месяца эти города не поменяли позиции в рейтинге. Хотя в первом набор подорожал почти на 52 рубля, а во втором – наоборот подешевел на 6,68 руб.

Напомним, Индекс борща высчитывают специалисты, анализируя цены в известных магазинах эконом-класса из расчета приготовления супа для семьи из четырех человек.

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