В Магнитогорске пьяная женщина натравила собаку на покупателя в продуктовом магазине

Стаффорд накинулся на покупателя в продуктовом магазине. Фото: Черное&Белое Магнитогорск

В Магнитогорске пьяная женщина натравила свою собаку на покупателя в магазине. Инцидент случился на улице им. Газеты Правда. Горожанка вместе с питомцем зашла в продуктовый магазин и наотрез отказывалась выходить. В какой-то момент она даже легла на пол.

Из-за угрожающего вида стаффорда никто не рискнул вывести женщину силой. Пес сидел возле своей хозяйки и охранял ее. Через некоторое время в магазине появился очередной покупатель, который и стал жертвой собаки. Стаффорд накинулся на мужчину и прокусил ему ногу. Пострадавшему пришлось останавливать кровотечение.

Усмирить горожанку получилось только с помощью полиции. Сотрудники приехали и забрали подвыпившую даму в отдел.

— Происшествие зарегистрировано в Правобережном отделе полиции, остальная информация уточняется, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Женщину увезли в полицию для разбирательств. Фото: Черное&Белое Магнитогорск

По предварительным данным известно, что хозяйка собаки и пострадавший мужчина не имеют претензий друг к другу. Дальнейшая судьба питомца пока находится под вопросом.

В социальных сетях магнитогорцы узнали женщину и ее стаффорда. По словам соседей, хозяйка часто выгуливает своего питомца без намордника, и это уже не первая агрессия со стороны собаки. Летом она якобы покусала ребенка.

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