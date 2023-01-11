В Челябинской области мужчина избил знакомого монтировкой и сбил на угнанной машине, чтобы выбить долг

Кредитор проведет в колонии 7 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области развернулся жестокий сюжет как из фильмов Квентина Тарантино. В поселке Полевой мужчина занял знакомому деньги, которые тот вернуть не смог или не захотел. Долгодателя это возмутило настолько, что он одурел и впал в кровавое безумие. Подробности истории сообщило ИА «Уральский меридиан».

Нападение началось с ударов монтировкой. Злоумышленник избил знакомого, сел в его же машину и попытался переехать заемщика. Тот, в свою очередь, начал убегать от коллектора-психопата, но был сбит возле забора. Бандит из южноуральской глубинки начал методично колошматить оторванной доской лежащего на земле противника, а потом закинул его в багажник. В счет погашения долга кредитор забрал у должника 240 тысяч рублей.

Суду сюжет триллера с избиением, угоном и кражей не понравился. Обвиняемого на семь лет отправили в колонию общего режима. К тому же, он сам остался должен пострадавшему 800 тысяч рублей и сумму украденных денег.

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