В Челябинской области родителей детей-инвалидов обучат предпринимательству

Родители смогут уделять время не только детям. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Родителям детей с инвалидностью и ограниченными возможностями помогут открыть свой бизнес. В Челябинской области стартует федеральный образовательный проект «Дело жизни». Там родителям особенных детей помогут самореализоваться и обрести финансовую стабильность.

Родителей научат правильно позиционировать себя, искать потенциальных клиентов и распределять свое время. Опытом поделятся бизнес-тренеры, специалисты профильных областей и коучи личностного роста. Каждому родителю помогут даже создать индивидуальный бизнес-план.

— Чтобы наши родители смогли почувствовать себя увереннее и окунуться в атмосферу бизнеса, мы планируем запустить онлайн-магазин. У них появится возможность представить там свои товары и услуги, — рассказала руководитель «Молодежной школы предпринимательства Анна Малышева.

Занятия пройдут в онлайн и офлайн формате. Участие в проекте бесплатное.

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