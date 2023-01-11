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НовостиОбщество11 января 2023 13:52

Новый ФОК с ледовой площадкой в Сатке откроют летом 2023 года

Строительство объекта находится на финальной стадии
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Строящееся здание уже обрело формы спортивного объекта

Строящееся здание уже обрело формы спортивного объекта

Фото: Юлия РЕУТОВА

В Сатке Челябинской области завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой площадкой. Открытие запланировано на ближайшее лето. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал глава Саткинского района Александр Глазков.

— Работы еще предстоит много - открытие запланировано на лето, но уже сегодня этот объект радует глаз не только снаружи, но внутренним обустройством, — сообщил Александр Глазков

Жители Сатки уже несколько лет ждут нового ФОКа с ледовым полем. Проект начали реализовать, когда губернатором региона стал Алексей Текслер. Строительство объекта стартовало в мае 2021 года. Для этого был даже создан штаб, в который вошли представители районной администрации, Фонда содействия развитию Саткинского района и генерального подрядчика – компании «Востокметаллургмонтаж». Часть средств на строительство ФОКа покроет градообразующее предприятие — комбинат «Магнезит».

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