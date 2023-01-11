«Трактор» в Ярославле с минимальным счетом выиграл у «Локомотива»

Челябинский «Трактор» выиграл у ярославского «Локомотива» в гостях со счетом 1:0. Фото: ХК «Локомотив»

Сегодня, 11 января в очередном туре чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» в Ярославле переиграл «Локомотив». Черно-белым хватило одной шайбы для победы.

Единственный гол в начале второго периода забросил Никита Тертышный. Главным героем матча стал голкипер «Трактора» Сергей Мыльников. Он сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности, отразив за матч 33 броска по своим воротам.

Однако эта победа пока не позволила «Трактора» войти в восьмерку сильнейших. Борьба за выход в плей-офф в Восточной конференции продолжается.

13 января в Москве «Трактор» сыграет со «Спартаком».

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