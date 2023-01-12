Жителю Челябинской области дали условный срок за вырубку леса на 9 млн рублей

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Директора предприятия в Челябинской области осудили за незаконную рубку леса. Его подчиненные целый год валили сосны в Травниковском лесничестве, пока осенью 2022 года руководителя не задержали совместно сотрудники ФСБ и полиции.

— Суд установил, что виновный дал указание подчиненным, выполнявшим работы в качестве подрядчиков на территории лесничества, вырубить более 380 кубических метров деревьев, — рассказали в УФСБ по Челябинской области.

Ущерб, нанесенный региональному управлению лесничествами, оценили в 8,9 млн рублей.

В итоге директора приговорили к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком в два года, а также обязали выплатить 8,9 рублей управлению лесничествами.

Ранее в Челябинской области задержали мужчину, который рубил деревья на охраняемой территории. Южноуралец объяснил, что бревна ему нужны были для починки сарая.

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