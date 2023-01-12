В городе Челябинской области из-за штормового ветра пропало электричество

Света нет. Сдуло! Кыштымцы встретили утро в темноте Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Кыштыме ночью 12 января отключилось электроснабжение. Как пояснили в администрации города, авария произошла из-за штормового ветра.

Электрики уже приступили к работе и частично восстановили подачу энергии.

— В настоящее время на контроле остаются потребители на улицах Либкнехта, Елисеева, Ичевой, Калинина, Володарого, Долгова, Свердлова, Малышева, Горького, Швейкина, Заводской, Красноармейской, Металлургов, в поселке Большие Егусты, — уточнили в мэрии.

Перестали работать также некоторые уличные фонари. Отключился обесточенный светофор на пересечении улиц Ленина и Калинина.

Жители Кыштыма жалуются, что в мороз остались не только в темноте, но и без отопления.

— У нас на Калинина в частном секторе с 4-х утра нет света, соответственно дома холодно, так как не работают котлы и насосы, — пишет в группе городской администрации во ВКонтакте одна из горожанок.

Некоторые кыштымцы лишились еще и воды. Одновременно с обрывом проводов произошла авария на водопроводе. На время ремонта прекратили водоснабжение в нескольких микрорайонах.

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