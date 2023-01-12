Муртаза Рахимов налаживал связи с Челябинской областью. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования в связи с кончиной первого президента Башкортостана Муртазы Рахимова. Политик умер 11 января в возрасте 88 лет.

— Муртаза Губайдуллович был ярким, неординарным политиком, который возглавил республику в сложный исторический период, — подчеркнул глава Челябинской области Алексей Текслер. — Благодаря его большому опыту и авторитету он сумел сделать так, что Башкирия на рубеже веков относительно спокойно прошла экономические преобразования, сохранила промышленность и сельское хозяйство.

Муртаза Рахимов был президентом Башкортостана с 1993 по 2010 годы. Он неоднократно был с официальным визитом в Челябинской области, заключая соглашения о сотрудничестве, а также встречался с экс-губернатором Петром Суминым. В 2009 году Муртаза Разимов посетил поселок Новомуслюмово, куда переселили из зараженной зоны жителей Муслюмово. 10 января 2011 года Муртаза Рахиморв приезжал на похороны губернатора Петра Сумина.

Как пишет «КП-Уфа», у экс-президента Башкортостана было необычное народное прозвище «открывашка». Получил он его за многочисленные открытия объектов в республике. Даже в Челябинской области он посетил недавно открытые знаковые объекты. Это федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии и конно-спортивный комплекс «Рифей».

Причина смерти Муртазы Рахимова пока не называется. Известно, что в июле 2022 года первый президент Башкортостана проходил лечение в одной из уфимских больниц.

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